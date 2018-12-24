Beşiktaş'tan Aidat Bilgilendirmesi
1 saat önce
Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden 2018 aidatlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Beşiktaş Kulübü
, resmi internet sitesinden 2018 aidatlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Aidatlar, 31 Aralık
Pazartesi günü saat 17.30'a kadar ödenebilecek.
Beşiktaş Kulübü aidatlarla ilgili açıklamada bulundu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Üyelerimizin üyelik haklarıyla ilgili sorun yaşamamaları adına, 2018 yılı için 120 TL olan aidat bedelini ödemelerini önemle hatırlatırız.
Aidat ödemelerini Kulübümüzde yapmak isteyen Üyelerimiz, yılın son çalışma günü olan 31 Aralık 2018 Pazartesi saat 17: 30'a kadar Vodafone Park
'ta bulunan kulüp binamızdaki Üyelik İşlemleri bürosunda nakit veya kredi kartıyla aidat ödemelerini gerçekleştirebilirler. Üyelerimiz, 31 Aralık 2018 tarihine kadar banka şubelerinden veya internet bankacılığı kanalıyla da aidat ödemelerini yapabilirler." - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:24 Kaynak: İHA
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