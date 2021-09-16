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Beşiktaş'tan Ajax karşılaşması öncesi sürpriz karar! Maçtan iki gün önce Amsterdam'a gidilecek - Son Dakika

Beşiktaş'tan Ajax karşılaşması öncesi sürpriz karar! Maçtan iki gün önce Amsterdam'a gidilecek

16.09.2021 20:26

Şampiyonlar Ligi'nde açılışı Borussia Dortmund mağlubiyetiyle yapan Beşiktaş'ta, grupta oynanacak bir sonraki maç için sürpriz bir karar alındı. Siyah-beyazlılar, Ajax karşılaşması için Amsterdam'a iki gün önce gidecek.

Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi Borussia Dortmund maçıyla açan Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda bu maçın ardından beklenmedik bir karar alındı.

26 EYLÜL AKŞAMI HOLLANDA'YA UÇULACAK

Ajansspor'un haberine göre; Devler Ligi'ne evinde Dortmund yenilgisiyle başlamasına rağmen mücadeleci futbolu ile umut veren Beşiktaş, grupta kritik bir öneme sahip Ajax maçı için 2 gün önce Amsterdam'a gitme kararı aldı. Buna göre siyah beyazlı kafile 26 Eylül Pazar akşamı antrenman yaptıktan sonra özel uçakla Hollanda'ya uçacak. Beşiktaş 28 Eylül'deki maç sonrası da sabaha karşı İstanbul'a inecek.

Beşiktaş'tan Ajax karşılaşması öncesi sürpriz karar! Maçtan iki gün önce Amsterdam'a gidilecek

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Ajax karşılaşması öncesi sürpriz karar! Maçtan iki gün önce Amsterdam'a gidilecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Ajax karşılaşması öncesi sürpriz karar! Maçtan iki gün önce Amsterdam'a gidilecek - Son Dakika
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