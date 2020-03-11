Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan Akatlar Spor Salonu'nda koronavirüs temizliği - Son Dakika Spor
Beşiktaş'tan Akatlar Spor Salonu'nda koronavirüs temizliği
6 saat önce
Dünyayı saran ve dün akşam Türkiye'de de bir kişide görüldüğü açıklanan koronavirüse karşı Beşiktaş Kulübü de önlem almaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:27 Kaynak: DHA
Dünyayı saran ve dün akşam Türkiye'de de bir kişide görüldüğü açıklanan koronavirüse karşı Beşiktaş Kulübü de önlem almaya başladı.
Siyah beyazlı kulüp, bu akşam Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçı olan Beşiktaş Sompo Sigorta - Türk Telekom karşılaşması öncesi, tüm salonu dezenfekte etti. Basketbol şubesinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, görevliler tarafından tüm turnikelerin, kapıların ve salonun tamamının dezenfekte edildiği görülüyor. Aynı işlemin Beşiktaş'ın kendi salonlarında oynayacağı diğer branşlardaki müsabakalar öncesi de yapılacağı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Salondaki çalışmalardan detaylar
Son Dakika Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat "Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a Beşiktaş cephesinden tepki geldi! Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak