Beşiktaş'tan Alex Teixeira'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Beşiktaş, Alex Teixeira'nın sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira'nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL