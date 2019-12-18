Beşiktaş'tan Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Anıtkabir'e ziyaret - Son Dakika Spor

Beşiktaş'tan Anıtkabir'e ziyaret

6 saat önce

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bazı temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Çebi ve yöneticiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek ulaştıkları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Beşiktaş'tan Anıtkabir'e ziyaret, System.String[]

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bazı temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Çebi ve yöneticiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek ulaştıkları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.


Çebi, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:


"(Ben sporcunun; zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim) söyleminiz, bizim şiarımızdır. Başkanı olduğum Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sizin kurduğunuz Cumhuriyet'in en köklü ve değerli spor kulübüdür. Camiamız, ilkelerinize bağlı kalmaya ilelebet devam edecektir. Minnet ve saygılarımı arz ederim."


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Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Beşiktaş, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:47 
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