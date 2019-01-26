Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Ayrılan Vagner Love, Corinthians ile 2020 Yılına Kadar Sözleşme İmzaladı.

Beşiktaş'tan Ayrılan Vagner Love, Corinthians ile 2020 Yılına Kadar Sözleşme İmzaladı.

17 dakika önce

IHAAW000540-SPO/26-01-2019- Beşiktaş'tan ayrılan Vagner Love, Corinthians ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan Ayrılan Vagner Love, Corinthians ile 2020 Yılına Kadar Sözleşme İmzaladı., System.String[]
IHAAW000540-SPO/26-01-2019

- Beşiktaş'tan ayrılan Vagner Love, Corinthians ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı. 26.01.2019 00: 05: 40 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Spor
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