Beşiktaş'tan Ayrılan Vagner Love, Corinthians ile 2020 Yılına Kadar Sözleşme İmzaladı.
17 dakika önce
IHAAW000540-SPO/26-01-2019- Beşiktaş'tan ayrılan Vagner Love, Corinthians ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı.
IHAAW000540-SPO/26-01-2019
- Beşiktaş
'tan ayrılan Vagner Love, Corinthians ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı. 26.01.2019 00: 05: 40 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:11 Kaynak: İHA
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