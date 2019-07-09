Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması
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Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması

1 saat önce

Beşiktaş, kulübün ve grup şirketlerinin Türkiye Bankalar Birliği ile kredi anlaşması imzalandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması, System.String[]
Beşiktaş, kulübün ve grup şirketlerinin Türkiye Bankalar Birliği ile kredi anlaşması imzalandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugüne kadar farklı basın organlarında yer alan, kulübümüzün ve grup şirketlerinin Bankalar Birliği ile kredi anlaşması imzaladığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankalar Birliği ile kulübümüz arasında futbol ailesinin vadesi geçmiş borçlarının ödenmesi ve mevcut kredilerin refiansmanına yönelik görüşmeler devam etmekte olup, sonuçlandığında kamuoyunun bilgisine resmi kanallar aracılığıyla duyurulacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:53 Kaynak: AA
Türkiye Bankalar Birliği, Beşiktaş, Spor
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