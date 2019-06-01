Beşiktaş'tan Başakşehir'e teşekkür
1 saat önce
Beşiktaş Kulübü, Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı takımın başına geçmesinin ardından Medipol Başakşehir'e bir teşekkür mesajı yayınladıSiyah-Beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başta Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ olmak üzere, Vodafone Park'ın inşaat aşamasında...
Beşiktaş Kulübü
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:12 Kaynak: DHA
, Abdullah Avcı
'nın siyah-beyazlı takımın başına geçmesinin ardından Medipol Başakşehir
'e bir teşekkür mesajı yayınladı
Siyah-Beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başta Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ
olmak üzere, Vodafone Park
'ın inşaat aşamasında stadyumlarını Futbol
Takımımıza tahsis ederek örnek bir tavır sergileyen, Türk futbolunun güzide camialarından M. Başakşehir Kulübü'ne, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın transferi sürecinde göstermiş oldukları nezaketten dolayı teşekkür ederiz. Örnek dostluğumuzun bundan sonra da devam edeceğine yürekten inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.
- İstanbul
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