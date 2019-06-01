Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Başakşehir'e teşekkür
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Beşiktaş'tan Başakşehir'e teşekkür

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı takımın başına geçmesinin ardından Medipol Başakşehir'e bir teşekkür mesajı yayınladıSiyah-Beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başta Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ olmak üzere, Vodafone Park'ın inşaat aşamasında...

Beşiktaş'tan Başakşehir'e teşekkür, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı takımın başına geçmesinin ardından Medipol Başakşehir'e bir teşekkür mesajı yayınladı
Siyah-Beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başta Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ olmak üzere, Vodafone Park'ın inşaat aşamasında stadyumlarını Futbol Takımımıza tahsis ederek örnek bir tavır sergileyen, Türk futbolunun güzide camialarından M. Başakşehir Kulübü'ne, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın transferi sürecinde göstermiş oldukları nezaketten dolayı teşekkür ederiz. Örnek dostluğumuzun bundan sonra da devam edeceğine yürekten inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:12 Kaynak: DHA
Beşiktaş Spor Kulübü, Vodafone Park, Abdullah Avcı, Başakşehir, Spor
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