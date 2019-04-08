Beşiktaş'tan "Bekolu Yıllar" Sergisi

Beşiktaş Kulübü, "Efsane sponsor" olarak adlandırdığı Beko'ya özel bir sergiyi Beşiktaş Müzesi'nde hayata geçirdi.

Beşiktaş Kulübü, "Efsane sponsor" olarak adlandırdığı Beko'ya özel bir sergiyi Beşiktaş Müzesi'nde hayata geçirdi.



Vodafone Park'ta bulunan Beşiktaş Müzesi'ndeki serginin açılışına siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, yönetici Hüseyin Yücel, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer katıldı.



Açılışta bir konuşma yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün kazandığı başarılarda Beko'nun hep yanlarında olduğunu belirterek, "Beşiktaş ailesinin bütün fertlerinin 'Beşiktaş' denince akla ilk gelen markalarından Beko'nun, futbol ve Beşiktaş ile ilişkisi 1988-89 sezonunda başladı. 2004 yılına kadar 16 sene aralıksız devam eden bu süre içerisinde Beşiktaşımız 5 lig şampiyonluğu ve 17 kupa kazanarak tarihindeki en başarılı dönemini yaşadı. Beko markası da tüm taraftarların gönlünde çok özel bir yere sahip olmayı başardı. 2014 yılında Beko ile yeniden imzaladığımız sponsorluk anlaşmasıyla bu güçlü bağı tekrar formamıza taşıdık." diye konuştu.



Beko ile daha çok kupalar kazanmak istediklerini dile getiren Orman, şunları kaydetti:



"Beko sponsorluğunda geçen bütün sezonlarımıza bakınca Beko ile 7 lig şampiyonluğumuz ve 21 kupamız var. İnşallah birlikte daha nice kupalarla şampiyonluklara imza atacağız. Beşiktaş ile Beko'nun uzun yıllara dayanan birlikteliği her iki marka adına da çok büyük önem taşıyor. Zaferlerle dolu 20 yılımız hem Beşiktaş hem de Beko için büyük bir gurur kaynağı. Bu kıymetli birlikteliğin sonucunda Beko, Beşiktaş ailesinin zihninde 'Efsane Sponsor' olarak kaldı. Beko'nun bu kadar uzun bir süre formamızda yer alması adeta siyah-beyaz formanın bir parçası gibi hafızlarda yer edinmesini sağladı. Böylece, Beşiktaş taraftarları ile Beko arasında güçlü bir duygusal bağ kuruldu. Biz de Beko ile ortak geçmişimize sahip çıkmak, spora verilen desteği pekiştirmek ve bu güçlü duygusal bağımızı da görselleştirmek için 'Bekolu Yıllar' sergisi yaptık. Sergide Bekolu formalar ve o yıllara elde ettiğimiz kupalar yer alıyor. İnanıyorum ki bu sergi hepimizin anılarını, o güzel zaferlerimizi canlandıracak."



Orman konuşmasının ardından Rahmi M. Koç'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. İkili daha sonra sergiyi dolaşırken, kesilen pastayla açılış sona erdi.

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