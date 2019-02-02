Beşiktaş'tan Bild'in Haberi Üzerine Açıklama
1 saat önce
İSTANBUL / DHABeşiktaş Kulübü, Alman gazetesi Bild'de yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İSTANBUL/ DHA Beşiktaş Kulübü
, Alman gazetesi Bild
'de yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Alman gazetesi Bild'in 116 yıllık tarihiyle Türkiye
'nin en köklü kulübü hakkında hiçbir gerçekliğe dayanmayan, sadece yoruma dayalı yapılan haberinin gerçeklerle ilgisi yoktur.
Aksine, son yıllarda UEFA temsilcilerinin bile bütün raporlarında ülkemiz futbol kulüplerinin içinde bulundukları genel finansal tablolara kıyasla, Beşiktaş JK gidişat olarak en iyi kulüp gösterilmektedir.
Bununla birlikte Kulübümüzden, gazetecilik etiği gereği herhangi bir görüş bile sorulmadan, genel yorumlar üzerinden hazırlanan bu haberin hangi dayanaklarla oluşturulduğunu sorgulamak durumundayız.
Konuyla ilgili Almanya
'da yasal çerçevede gerekli işlemlerin yapılmakta olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız."
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:18 Kaynak: DHA
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