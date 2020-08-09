Beşiktaş'tan 'Bırakmam Seni' kampanyası için özel gece! - Son Dakika

Beşiktaş'tan 'Bırakmam Seni' kampanyası için özel gece!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ın kulübün içinde bulunduğu maddi zorlukları, taraftarın ve siyah beyazlı renklere gönül verenlerin desteğiyle aşmak için başlattığı 'Bırakmam Seni' bağış kampanyasına destek gecesi bu akşam canlı yayınla Kanal D'de gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'tan 'Bırakmam Seni' kampanyası için özel gece!, System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş'ın kulübün içinde bulunduğu maddi zorlukları, taraftarın ve siyah beyazlı renklere gönül verenlerin desteğiyle aşmak için başlattığı 'Bırakmam Seni' bağış kampanyasına destek gecesi bu akşam canlı yayınla Kanal D'de gerçekleştirilecek. Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi birlikte sunacağı gece saat 22.00'de başlayacak. Vodafone Park'ta canlı yayın için hazırlanan tribünde; başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile tüm branşlarda forma giymiş eski ve faal sporcular ile antrenörleri yer alacak.

İş insanlarından büyük destek

Gecede Yılmaz Erdoğan'ın birçok sürpriz konuğu da olacak. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibi ile sahne alacak olan Erdoğan'ın konukları arasında; Hülya Avşar, Zafer Algöz, Mehmet Erdem, Hakan Altun, Ömür Gedik, Barış Murat Yağcı gibi ünlü isimler bulunuyor. Rahmi Koç, Cemil Kazancı, Nevzat Demir, Tevfik Yamantürk, Numan Ceyhan, Tamer Kıran gibi Beşiktaşlı önemli iş insanlarının yanı sıra spor dünyasından birçok ismin geceye katılması bekleniyor.

100 tişört alan canlı yayında

İzleyenlerin SMS'leri ile katkıda bulunabilecekleri gecede 'Bırakmam Seni' kampanya filminde de yer alan ilk sporcuların isimlerinin basılı olduğu hatıra tişörtü ile de taraftarlar kulübe destek olabilecek. Kampanya hatıra tişörtünün bireysel alımları kampanya web sayfası olan birakmamseni.org adresinden, toplu alımları ise, 0 850 215 19 03 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılacak. 100 adet üstü toplu alım yapan kişi ve kurumlar canlı yayına alınacak.

Başkan Çebi geceden çok umutlu

12 Haziran'da başlayan 'Bırakmam Seni' kampanyasının ilgi görmemesi siyah beyazlılarda hayal kırıklığı yaratırken başkan Ahmet Nur Çebi, Kanal D'den canlı yayınlanacak geceden çok umutlu. Çebi yönetici arkadaşlarıyla birlikte uzun süredir hazırladıkları kampanya için camianın önemli desteğini aldıklarını ve dernek, grup ve taraftarların kenetlendiğini belirtti.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Kanal D, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 07:59

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan 'Bırakmam Seni' kampanyası için özel gece! - Son Dakika Spor

Son Dakika

Son Dakika: Konya'da bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti Alanyasporlu Welinton, Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geliyor 5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı Son dakika: CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım Anelka, belgeselinde Fenerbahçe'ye 45 saniye yer verilmesine açıklık getirdi: Süre nedeniyle kesildi ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor Son dakika: Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, Beyrut'taki patlama ve gösteriler sonrasında istifa etti İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler         
09:26
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi         
08:25
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor         
08:18
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan ilk idmanda mesaj: Ben yok, biz olacağız Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan ilk idmanda mesaj: Ben yok, biz olacağız         
08:00
Dilenci, Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı         
07:44
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi         
06:27
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu         
05:35
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı         
23:35
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı         
22:47
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi         
22:39
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde         
22:05
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı         
21:04
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor         
20:53
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi         
19:42
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi         
19:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ben Türkmenim" diyen herkese vatandaşlık verilecek         
19:21
Beton mikseri bariyere çarpıp devrilince ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü Beton mikseri bariyere çarpıp devrilince ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü         
18:03
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı         
17:54
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi         
17:14
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı         
15:38
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı 5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı         
14:53
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var         
14:18
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada         
14:13
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım         
12:46
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır         
12:02
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş         
11:56
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı 'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı         
10:45
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz         
10:33
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı         
09:51
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı         
09:07
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2020 14:52:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'tan 'Bırakmam Seni' kampanyası için özel gece! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei