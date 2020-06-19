Beşiktaş'tan Boateng açıklaması - Son Dakika

Beşiktaş'tan Boateng açıklaması

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Kevin Prince Boateng'in aşil tendonu sakatlığı olduğu bildirildi.

Beşiktaş'tan Boateng açıklaması, System.String[]

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Kevin Prince Boateng'in aşil tendonu sakatlığı olduğu bildirildi.

Siyah beyazlı kulüpten 33 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sol aşil tendon ağrısı sebebiyle Futbol Takımımızın çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konmuştur. Sağlık ekibimiz tarafından bugün yapılan kontroller sonucunda, ağrıları devam eden Boateng'in tedavisinin devam etmesine karar verilmiştir."


Kevin Prince Boateng, Denizlispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 03:19 Kaynak: DHA

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