Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a 8.4 Milyon Tl

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a 8.4 Milyon Tl

25 dakika önce

Trabzonspor, Burak Yılmaz konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a 8.4 Milyon Tl, System.String[]
Trabzonspor, Burak Yılmaz konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını açıkladı. KAP'a bildirimde bulunan bordo-mavililer, Beşiktaş'tan milli oyuncunun fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 kuruş alacağını duyurdu.

Trabzonspor Beşiktaş ile anlaşan Burak Yılmaz'ın transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Beşiktaş'tan tecrübeli golcü için 8 milyon 429 bin 708 kuruş fesih bedeli alacağını açıklayan Karadeniz temsilcisi Burak Yılmaz'ın kulüpten alacakları konusunda da uzlaşmaya gittiğini bildirdi. Burak Yılmaz'ın 2 milyon 155 bin Euro'luk alacağından 450 bin Euro indirim yaptığı ve kalan ödemenin sabit kur üzerinden 3 taksitle ödeneceği duyuruldu.

İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı Burak Yılmaz açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8 milyon 429 bin 708 TL ödeyecektir.

Ayrıca; şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması ile, Burak Yılmaz'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2 milyon 155 bin Euro tutarındaki alacağından 450 bin Euro indirim yapılarak 1 milyon 705 bin Euro olarak uzlaşılmış, uzlaşılan bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10 milyon 656 bin TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Beşiktaş, Burak Yılmaz, Spor
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