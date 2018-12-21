Beşiktaş'tan Burak Yılmaz Açıklaması
8 saat önce
Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ı transfer edecekleri yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Beşiktaş Kulübü
, Trabzonspor
'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz
'ı transfer edecekleri yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten, medyada yer alan haberlere yönelik yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Burak Yılmaz'ın kulübümüz ile görüştüğü ve kendisiyle anlaşıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Ara transfer dönemi henüz başlamamakla birlikte; geçen transfer sezonundan bu yana Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:03 Kaynak: AA
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