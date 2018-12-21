Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Burak Yılmaz Açıklaması

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz Açıklaması

8 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ı transfer edecekleri yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz Açıklaması, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ı transfer edecekleri yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten, medyada yer alan haberlere yönelik yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Burak Yılmaz'ın kulübümüz ile görüştüğü ve kendisiyle anlaşıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Ara transfer dönemi henüz başlamamakla birlikte; geçen transfer sezonundan bu yana Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:03 Kaynak: AA

Trabzonspor, Beşiktaş Spor Kulübü, Burak Yılmaz, Spor
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