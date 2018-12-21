Beşiktaş'tan Burak Yılmaz Açıklaması
7 saat önce
Beşiktaş Kulübü, Burak Yılmaz'ın transfer edildiği haberlerini yalanladı.
Beşiktaş Kulübü
, Burak Yılmaz
'ın transfer edildiği haberlerini yalanladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Burak Yılmaz'ın kulübümüz ile görüştüğü ve kendisiyle anlaşıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Ara transfer dönemi henüz başlamamakla birlikte; geçtiğimiz transfer sezonundan bu yana Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:42 Kaynak: İHA
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