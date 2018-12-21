Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Burak Yılmaz Açıklaması

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz Açıklaması

7 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Burak Yılmaz'ın transfer edildiği haberlerini yalanladı.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz Açıklaması, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, Burak Yılmaz'ın transfer edildiği haberlerini yalanladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Burak Yılmaz'ın kulübümüz ile görüştüğü ve kendisiyle anlaşıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Ara transfer dönemi henüz başlamamakla birlikte; geçtiğimiz transfer sezonundan bu yana Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 10:46 Kaynak: İHA

Beşiktaş Spor Kulübü, Burak Yılmaz, Güncel
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