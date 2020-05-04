Beşiktaş'tan Caner Erkin ve Gökhan Gönül açıklaması!

Beşiktaş'tan sezon sonu ayrılacağı yönünde haberler çıkan Gökhan gönül ve Caner Erkin için önemli açıklamalar geldi.

Beşiktaş'tan sezon sonu ayrılacağı yönünde haberler çıkan Gökhan gönül ve Caner Erkin için önemli açıklamalar geldi.

"SEZON SONU SERBEST..."

Haber Global'e konuşan Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, "Onlardan aldığım izlenim şu; önce Beşiktaş ile görüşecekler. Sezon sonunda kontratları bitiyor. Bizimle görüşürler. Anlaşamazlarsa sezon sonu serbest kalıyorlar" dedi.

Kocadağ sözlerini, "Yavaş yavaş içimizdeki oyuncularla görüşmeler yapacağız. Hocamızdan belirli raporlar aldık. Raporlarla beraber, kulübün de gerçekleri var. Kulübün gerçekleri ve hocamızın raporunu beraber değerlendireceğiz. Şartlarımıza uyarsa, Beşiktaş için değerli oyuncularla devam etmek istiyoruz" ifadeleriyle bitirdi.





Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım

Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum

Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor

Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim

Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı

Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü

Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım

Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif yaptı.

Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı

Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti

Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor

Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum

Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım

NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor