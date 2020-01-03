Beşiktaş'tan Cenk Tosun için transfer açıklaması: "Şu an..." - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Cenk Tosun için transfer açıklaması: "Şu an..."

6 saat önce

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Premier Lig ekiplerinden Everton'da oynayan Cenk Tosun hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'tan Cenk Tosun için transfer açıklaması:

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Premier Lig ekiplerinden Everton'da oynayan Cenk Tosun hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.


"CENK'İN ŞARTLARI BELLİ"


Cenk Tosun'un transfer olma ihtimalini değerlendiren Emre Kocadağ, "Cenk Tosun Premier Lig'de, şartları da belli. Çok değer verdiğimiz bir oyuncu, ne olacağını göreceğiz." dedi.


Emre Kocadağ sözlerini, "Transfer çalışmalarımız hem devre arası, hem de gelecek sezon için devam ediyor. Genç oyuncularımızı oynayabilecekleri kulüplere göndermek istiyoruz. İkinci yarıda taraftarımızdan destek bekliyoruz. Takımımızın gayet iyi döneceğini ümit ediyorum" ifadeleriyle tamamladı.


Everton ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8 maçta 1 go lattı ve 3 asist yaptı.


Emre Kocadağ, Cenk Tosun, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:18 
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