Beşiktaş Kulübü, HDI Sigorta ile yeni iş birliği anlaşması yaptı

Beşiktaş Kulübü, HDI Sigorta ile yeni bir işbirliğine gitti.

HDI Sigorta'yla 2019-2020 sezonunda Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için forma sponsorluğu anlaşması yapan ve daha sonra kadın basketbol takımı ile erkek hentbol takımı için iş birliğine giden siyah-beyazlı kulüp, yeni bir anlaşmaya imza attı.

Vodafone Park'ta Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, taraftarlara yönelik gelir paylaşımlı "Beşiktaş Cep Telefonu Sigortası" projesinin tanıtımı yapıldı.

Bir proje geliştirdiklerini aktaran Çebi, "Bu proje ile taraftarlarımız hem telefonlarını güvence altına alacak hem de kulüplerine katkı sağlamaya devam edecekler. Türk sporunun gelişmesinde sponsorluğun öneminin farkındayız ve HDI Sigorta'ya teşekkür ediyoruz." dedi.

Sponsor desteğinin öneminin altını çizen Çebi, "HDI Sigorta ile kadın basketbol takımımızda devam eden güçlü iş birliğimizi şimdi de salon sporlarında ekol olan hentbol takımımız ile başlatıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hentbol Süper Ligi'nde yıllardır şampiyonluklar kazanarak gururumuz olan hentbol takımımızın göğsümüzü kabartacak yeni başarılara imza atması için bu sponsorluk anlaşması çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlara seslenen Çebi, "HDI Sigorta'ya teşekkür ediyoruz. Umarım futbolda da görürüz. Herkesin cep telefonu var. Kaybolma, düşüp kırılma gibi kazalar olabiliyor. Taraftarlara, uğrayabilecekleri zararları bertaraf etmek adına Kartal yuvalarında telefonlarını sigortalama imkanı sunuyoruz. Fiyatı 525 liradır, 100 lirası peşin. Her taraftarın yapacağı sigortalamayla 100 lira kulübümüze kalıyor. Telefonlarımız kıymetli, gidin sigortanızı yapın ve 100 liramızı alalım. Hatta Galatasaray ve Fenerbahçeli arkadaşları da Kartal Yuvası mağazalarımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Türk sporunun ve sporcusunun destekçisi olmaktan gurur duyduklarını belirten Ceyhan Hancıoğlu ise "Ülkemizin köklü kulüplerinden Beşiktaş ile iş birliğimize yeni bir soluk getirmekten son derece memnunuz. Mücadeleleri ile göğsümüzü kabartan Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'mızın yanına, hentbol takımını da ekledik. Bununla da kalmayarak camialarına olan bağlılıklarını her fırsatta kanıtlayan Beşiktaş taraftarına yönelik bir proje geliştirdik. Gelir paylaşımlı projemiz ile taraftarlar cep telefonlarını beklenmedik kazalara karşı güvence altına alırken, kulüplerine de katkı sağlayabilecekler." ifadelerini kullandı.