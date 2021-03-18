Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar - Son Dakika

Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar

18.03.2021 23:03
Beşiktaş'tan çok sert

Beşiktaş'ın basketbolda Tofaş'a mağlup olduğu karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu Türkiye Basketbol Federasyonu reddetti. Bunun üzerine siyah-beyazlı kulüp çok sert bir açıklama yaparak, "Türk basketbol tarihinde 'Kara Perşembe' olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır. Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunun almış olduğu bu haksız ve mesnetsiz karar, bizim için yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun, Tofaş- Beşiktaş Icrypex maçı sonrasında Siyah Beyazlılar'ın yaptığı kural hatası itirazını reddetmesinin ardından Beşiktaş cephesinden çok sert bir açıklama geldi.

"SKANDAL BİR KARARA İMZA ATILMIŞTIR"

"Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun Skandal Kararı Hakkında" başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş Icrypex Takımımızın Tofaş ile oynadığı müsabakada yaşanan bariz kural hatası nedeniyle yaptığımız ve basketbol kamuoyunun da hemfikir olduğu haklı itirazımızı reddederek Türk basketbol tarihinde "Kara Perşembe" olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır. Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunun almış olduğu bu haksız ve mesnetsiz karar, bizim için yok hükmündedir. Bu haksızlık nedeniyle kaybedilecek bir puan Türk basketbolunun geleceği olan çocuklarımızın adalete olan inancının kaybolmasının yanında hiçbir şeydir. Evrensel hukuk normlarına ve basketbol oyun kuralları ile talimatlara aykırı olarak verilen bu kararın Tahkim Kurulu tarafından bozulacağına inanıyoruz.

NE OLMUŞTU?

Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Tofaş ile karşılaşan Beşiktaş, son saniye 3'lüğüyle karşılaşmayı kazanmış ancak maçın hakemleri, 3 sayılık atışı yapan Ercan Osmani'nin çizgiye bastığını belirterek atışı geçersiz kılmıştı. Siyah-beyazlıların 88-86 mağlubiyetiyle sonuçlanan maç sonrasında Beşiktaş, kural hatası gerekçesiyle federasyona başvuruda bulunmuştu.

Beşiktaş'tan çok sert Kara Perşembe açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar

Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş, Tofaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan çok sert 'Kara Perşembe' açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar - Son Dakika Spor


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