Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması!

Kulüpten yapılan son dakika açıklamaları şu şekilde:



Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) belirtilerine, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ile idari çalışanlarında rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Covid-19 belirtileri görülen Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın oyuncuları ile idari çalışanlarının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Kulübümüz, yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakaları Avrupa'da görülmeye başladığı andan itibaren, duruma büyük bir hassasiyetle yaklaşmış ve gerekli tedbirleri almıştır.



Sağlık ekiplerimiz tarafından sürekli olarak gözlem altına tutulan sporcularımıza, Covid-19 salgınından korunmanın yolları ile ilgili bilgiler verilmiş, liglerin ertelenmesiyle birlikte antrenmanlara ara verilmiştir.



13 gün önce sahamızda karşılaştığımız Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının bazı sporcuları ile idari çalışanlarında Covid-19 belirtilerine rastlanmasının ardından kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek adına, Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu ile çalışanlarında, Covid-19 belirtilerine rastlanmadığını ve ekibimizde bu belirtileri gösteren kimsenin olmadığını ifade ederiz.



Kulübümüzde görevli sağlık ekiplerinin Covid-19 salgını ile ilgili süreci büyük bir titizlikle takip ederek sporcularımız ile teknik ve idari kadrolarımızın sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtir, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.