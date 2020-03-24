Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması: 'Futbolcularımızda ve teknik heyette...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması: 'Futbolcularımızda ve teknik heyette...' - Son Dakika Spor

Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması: 'Futbolcularımızda ve teknik heyette...'

6 saat önce

Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ: "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok. Bu süreç uzarsa liglerin oynanması mümkün görünmüyor.

Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması: 'Futbolcularımızda ve teknik heyette...', System.String[]

Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ: "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok. Bu süreç uzarsa liglerin oynanması mümkün görünmüyor." dedi.


Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile 15 Mart'ta karşı karşıya gelmişti. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.


Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunmuştu.


Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileten Yalçın, "Son yaşanan olaylardan sonra açıklama yapma gereği duydum. Ölen hastalarımızın hepsine Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Özellikle Abdurrahim ağabey ve Fatih hocamıza çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. 7-8 gündür evden çıkmıyoruz, evdeyiz. Benimle ilgili de bir hastalık belirtisi yok. Yarın test yaptıracağız. Maçtan sonraki 8 günlük süreçte bende, oyuncularımızda ve hocalarımızda herhangi belirtiye rastlanmadı. Ama biz yine de tedbir amacıyla yarın gidip test yaptıracağız. Bunu da herkese söylemek isterim" ifadelerini kullanmıştı.


Abdurrahim Albayrak, Emre Kocadağ, Fatih Terim, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:41 

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