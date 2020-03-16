Beşiktaş'tan Corona virüsü kararı! Kapatıldı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Corona virüsü kararı! Kapatıldı... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'tan Corona virüsü kararı! Kapatıldı...

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle müze ve stat turlarını ziyarete kapadı.

Beşiktaş'tan Corona virüsü kararı! Kapatıldı..., System.String[]

Beşiktaş Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle müze ve stat turlarını ziyarete kapadı.


Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'Beşiktaş Müzesi ve Şeref Turu'nun, korona virüs salgınına karşı alnın tedbirler kapsamında ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:30 
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