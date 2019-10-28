Beşiktaş'tan Cumhuriyet Bayramı kutlaması
1 saat önce
Beşiktaş Futbol Takımı, bu sabah yapılan antrenmanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:55 Kaynak: İHA
Beşiktaş Futbol Takımı, bu sabah yapılan antrenmanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Futbolcular antrenman sahasında açtığı Ay-Yıldızlı bayrakla poz verdi.
Galatasaray karşısında 1-0 kazanan ve ara vermeden Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da bugünden kutladı. Yarın izin yapacak olan futbolcular, bugün yapılan antrenmanda Ay-Yıldızlı bayrakla poz verdi ve Cumhuriyet'in 96. yılını kutladı.
(İHA)
Abdullah Avcı: Bu duyguyu yaşattığınız için teşekkür ederim Beştepe'de ilk kez Cumhuriyet Bayramı'nda resepsiyon yerine kabul töreni düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı nedeniyle metro seferleri uzatıldı Emre Mor'u ifşa eden Merve Taşkın, Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası amuda kalktı