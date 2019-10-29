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Beşiktaş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

1 saat önce

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı nedeniyle Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi imzalı bir mesaj yayınladı.

Beşiktaş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı, System.String[]

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı nedeniyle Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi imzalı bir mesaj yayınladı. Siyah-beyazlı kulüp, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılını kutladı.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden Başkan Ahmet Nur Çebi imzasıyla yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıl dönümünün heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.

En büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda azimle ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürecektir.

Ülkemizin yüksek menfaatleri için kurumsal ve sportif olarak daha güçlü olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, milletimizi gururlandıran kazanımlar elde etme hedefimizi sergiliyoruz.

Aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

96 yıldır ışıldayan ve milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

(İHA)

29 ekim cumhuriyet bayramı, Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
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