Beşiktaş'tan Demba Ba sürprizi! Sergen Yalçın... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Demba Ba sürprizi! Sergen Yalçın... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'tan Demba Ba sürprizi! Sergen Yalçın...

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in golcü yıldızı Demba Ba eski takımı Beşiktaş'a geri dönmek için haber yolladı.

Beşiktaş'tan Demba Ba sürprizi! Sergen Yalçın..., System.String[]

Medipol Başakşehir'in golcü yıldızı Demba Ba eski takımı Beşiktaş'a geri dönmek için haber yolladı. Yönetim Senegalli oyuncunun gelmesine çok sıcak bakıyor.


Kartal'da ilginç bir gelişme yaşandı… Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Demba Ba'nın Siyah-Beyazlı takıma geri dönmek için haber gönderdiği ortaya çıktı.


Başakşehir'de bu sezon müthiş bir performans gösteren Senegalli futbolcunun kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi'nin Sergen Yalçın'la yapılan görüşme sonrasında Demba Ba'nın gelişine çok sıcak baktığı ancak bu transferin maddi boyutlarını araştırdıktan sonra Başakşehir'le masaya oturacağı gelen bilgiler arasında.


TARAFTAR ONU UNUTMADI


Beşiktaş taraftarlarıyla özel bir diyaloğu olan Demba Ba Siyah-Beyazlı takımda bir de şampiyonluk yaşadı. (Takvim)

Sergen Yalçın, Başakşehir, Beşiktaş, Demba Ba, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:18 

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