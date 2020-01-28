Beşiktaş'tan deprem bölgesine yardım gönderildi - Son Dakika

–BEŞİKTAŞ'ta vatandaşlar tarafından Elazığ ve Malatya 'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım malzemesi toplandı. Yardımlar deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Beşiktaş'ta vatandaşlar tarafından Beşiktaş Belediye Binası'na Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere kışlık giysi, uyku tulumu, gıda malzemesi gibi temel yaşam malzemeleri bağışlandı. Toplanılan yardım malzemeleri Beşiktaş Belediyesi tarafından deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'da yardım malzemelerinin TIR'lara yüklenmesini takip etti.

"YARDIMLARIMIZI DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİYORUZ"

TIR'lara yardım malzemelerinin yüklenmesini takip eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş halkı ile seferberlik başlattıklarını söyledi. Talepler doğrultusunda yardım malzemelerini temin ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Akpolat, "Öncelikle Elazığ ve depremden etkilenen illerimize geçmiş olsun dileklerimizi yineliyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Beşitaş'tada deprem haberini aldığımız andan itibaren bütün vatandaşlarımız, komşularımız ve paydaşlarımızla beraber seferberlik başlattık. Bütün komşularımız ve paydaşlarımız istenilen talepler doğrultusunda eşyaları hazırladılar ve belediyemize ulaştırdılar. Biz de belediye olarak bize iletilen malzemeleri kolilere doldurduk ve şimdi iki TIR şeklinde afet bölgesine gönderiyoruz" dedi.

"EN BÜYÜK TESELLİMİZ DEPREMİN DAHA YIKICI OLMAMASI"

Afet bölgesine giderek incelemelerde bulunduğunu ifade eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, en büyük tesellinin daha büyük yıkımların olmadığını belirtti. Daha yıkıcı bir depremde nasıl mücadele edileneceği konusunda eksiklerin olduğunu da söyleyen Başkan Akpolat, "Afet bölgesine gittim. Orada arkadaşlarımızla beraber hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu hemde diğer belediye başkanlarımızla incelemelerde bulunduk. Gerçektende eksiklerimizin olduğu belli. Çok büyük bir deprem ve yüzeyde gerçekleşmesine rağmen önemli bir yıkıma yol açmamış. Bu bizim en büyük tesellimiz. Ama daha yıkıcı bir deprem olduğunda bununla nasıl mücadele edeceğimiz noktasında eksiklerimizin olduğu belli. Devleti yöneten bütün kurumların ve kişilerin bu konuda aynı hassasiyetle davranması gerekir" şeklinde konuştu.

"DOĞAL AFETLER SİYASET ÜSTÜ KONULARDIR"

Doğal afetlerin siyaset üstü önem taşıdığını söyleyen Başkan Rıza Akpolat, bir an önce çözüm üretilmesi gerektiğini ifade etti. Beşiktaş ilçesininde yapı stoğunun eski olduğunu söyleyen Beşiktşa Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Doğal afetler, depremler siyaset üstü konulardır. Siyasete alet edilmemelidir ve bir an önce çözüm gerektirir. Burada Beşiktaşımız'da yapı stoğumuz çok eski. Bütün mahallelerin ortak problemi deprem. Hepimizin birinci gündemi deprem. Bununla ilgili hazırladığımız kentsel dönüşüm projelerinin İBB Meclisi'nde ve ilgili bakanlıkca onaylanması gerekir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Başkan Rıza Akpolat açıklamaları



Yardım malzemelerinin TIR'lara yüklenmesi



Yardım TIR'larının yola çıkması



- İstanbul