Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
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Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım kampanyası

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, yarın İzmir'de oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçında, Elazığ'da yaşanan depremde zarar görenler için kendilerine ayrılan deplasman tribününün önünde Kızılay standı kurulacağını açıkladı.

Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım kampanyası, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, yarın İzmir'de oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçında, Elazığ'da yaşanan depremde zarar görenler için kendilerine ayrılan deplasman tribününün önünde Kızılay standı kurulacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Göztepe-Beşiktaş maç öncesi ve sonrası, depremzede vatandaşlarımıza gönderilmesi için, kışlık kıyafetlerimizi bağışlamak üzere bize ayrılan tribünün önünde Kızılay standı açılacaktır. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz." denildi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:46 Kaynak: AA
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