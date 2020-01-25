Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu - Son Dakika Spor

Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleyecek.

Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı erkek basketbol takımının FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde 28 Ocak Salı günü saat 20.00'de Neptunas'la oynayacağı maçın devre arasında, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleneceği bildirildi.

Taraftarların maçın devre arasında sahaya atacakları atkı ve berelerin, depremzedelere ulaştırılacağı kaydedildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığ'da çöken Mavi Göl Apartmanıyla ilgili kahreden Van depremi detayı
Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 20:57:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]