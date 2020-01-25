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Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu
14 dakika önce
Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı erkek basketbol takımının FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde 28 Ocak Salı günü saat 20.
Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı erkek basketbol takımının FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde 28 Ocak Salı günü saat 20.00'de Neptunas'la oynayacağı maçın devre arasında, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleneceği bildirildi.
Taraftarların maçın devre arasında sahaya atacakları atkı ve berelerin, depremzedelere ulaştırılacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:18
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