Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu - Son Dakika
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Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu

14 dakika önce

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı erkek basketbol takımının FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde 28 Ocak Salı günü saat 20.

Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı erkek basketbol takımının FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde 28 Ocak Salı günü saat 20.00'de Neptunas'la oynayacağı maçın devre arasında, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleneceği bildirildi.


Taraftarların maçın devre arasında sahaya atacakları atkı ve berelerin, depremzedelere ulaştırılacağı kaydedildi.

basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:18 
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