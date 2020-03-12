Beşiktaş'tan derbi için taraftarlara corona virüsü uyarısı!

İşte Beşiktaş'ın duyurusu;



Taraftarlarımızın sosyal medyada organize olarak, Futbol Takımımızın Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek siyah-beyazlılarımızı Türk Telekom Stadı'na uğurlama hazırlığında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.



Öncelikle, her şartta Beşiktaşımıza özveriyle destek olan büyük taraftarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Ancak; Bilindiği üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış bulunmakta; ülkemizde bu salgının önüne geçebilmek için alınan tedbirler arasında spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması yer almaktadır.



Hal böyle iken; İnsan ve toplum sağlığının hiçbir galibiyet ve şampiyonluktan önemli olmadığı gerçeğinden hareketle büyük taraftarımızdan, söz konusu uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini önemle rica ederiz.