Beşiktaş'tan derbi için taraftarlara corona virüsü uyarısı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'tan derbi için taraftarlara corona virüsü uyarısı! - Son Dakika Spor

Beşiktaş'tan derbi için taraftarlara corona virüsü uyarısı!

6 saat önce

İşte Beşiktaş'ın duyurusu;Taraftarlarımızın sosyal medyada organize olarak, Futbol Takımımızın Süper Lig'in 26.

Beşiktaş'tan derbi için taraftarlara corona virüsü uyarısı!, System.String[]

İşte Beşiktaş'ın duyurusu;


Taraftarlarımızın sosyal medyada organize olarak, Futbol Takımımızın Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek siyah-beyazlılarımızı Türk Telekom Stadı'na uğurlama hazırlığında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.


Öncelikle, her şartta Beşiktaşımıza özveriyle destek olan büyük taraftarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Ancak; Bilindiği üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış bulunmakta; ülkemizde bu salgının önüne geçebilmek için alınan tedbirler arasında spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması yer almaktadır.


Hal böyle iken; İnsan ve toplum sağlığının hiçbir galibiyet ve şampiyonluktan önemli olmadığı gerçeğinden hareketle büyük taraftarımızdan, söz konusu uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini önemle rica ederiz.

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:16 
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