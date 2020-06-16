Beşiktaş'tan Domagoj Vida açıklaması!
İŞTE O AÇIKLAMAFutbol Takımımızın 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta, sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz Domagoj Vida'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir.
İŞTE O AÇIKLAMA
Futbol Takımımızın 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta, sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz Domagoj Vida'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Domagoj Vida'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 01:12
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