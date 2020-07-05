Beşiktaş'tan Domagoj Vida kararı: '8 milyon Euro getirin' - Son Dakika

Beşiktaş'tan Domagoj Vida kararı: '8 milyon Euro getirin'

Spor Arena / İsmail ER - Yeni sezonda takımın 60 milyon Euro olan bütçesini 30 milyon Euro'ya indirmeyi planlayan Beşiktaş oyuncu ücretlerinde beklenen oranda indirim gerçekleştiremezken alternatif çözüm arayışlarını girdi.

Spor Arena/ İsmail ER - Yeni sezonda takımın 60 milyon Euro olan bütçesini 30 milyon Euro'ya indirmeyi planlayan Beşiktaş oyuncu ücretlerinde beklenen oranda indirim gerçekleştiremezken alternatif çözüm arayışlarını girdi. Sözleşmesi devam eden yüksek ücretli oyunculara yolları ayırıp hem bonservis kazanmak hem de maaş yükünden kurtulmayı hedefleyen siyah beyazlılarda Domagoj Vida yeni sezon planları içinde yok. Yıllık maliyeti 3.5 milyon Euro'ya yaklaşan Hırvat stoperin sezonun tamamlanmasıyla birlikte satılması için yönetim menajerine talimat verdi.

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4.5 yılda toplam 15 milyon Euro

2017-18 sezonun devre arasında bonservis ödenmeden siyah beyazlı takımı katılan Vida ile her sezon için 3 milyon Euro garanti ücret karşılığında 4.5 yıllık anlaşma imzalandı. Hırvat Milli Takımı'nda da görev yapan Vida'ya ayrıca 1.5 milyon Euro imza parası verilirken, menajerine de 1.2 milyon Euro ödendi. Başka bir deyişle önümüzdeki sezon takımın bütçesi 30 milyon Euro'ya indirilmesi planlanırken kalması durumunda tüm bütçenin yüzde 10'u olan 3 milyon Euro yıllık garanti ücret olarak Vida'ya ödenecek.

Çizme ekipleri yakın markajda

Siyah beyazlı yönetiminin 8 milyon Euro istediği Vida için İtalya ve İspanya takımlarından teklifler geldiği fakat bonservis ücreti konusunda kararsız kaldıkları iddia edildi. Özellikte Roma'nın 31 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği İtalyan medyasında da yer alırken Çizme ekibinin durumunu sorduğu Domagoj Vida için 7 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı öne sürüldü. Resmi bir teklif gelmesi durumunda Beşiktaş yönetiminin Hırvat stoperle ilgilenen kulüplere bonservis konusunda gerekli kolaylığı göstereceği öğrenildi.

Sırada Ljajic mi var?

Beşiktaş'ta Vida'nın ardından yönetimin Ljajic'te izleyeceği strateji de merak konusu oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Çok iyi çocuk. Ancak 3 milyon 750 bin Euro maaş. Beşiktaş bu rakamları kaldıramaz" sözlerinin ardından Sırp oyuncudan da Vida gibi kendisine kulüp bulması istenebilir.

Domagoj Vida, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 07:37 

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Domagoj Vida kararı: '8 milyon Euro getirin' - Son Dakika Spor
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