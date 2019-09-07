Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz hamlesi!
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz hamlesi!

1 saat önce

Yaz döneminde Avrupa kulüplerini peşinden koşturan ama siyah-beyazlı takımda yoluna devam eden Dorukhan Toköz'ün maaşına zam yapılacak.

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz hamlesi!, System.String[]

Yaz döneminde Avrupa kulüplerini peşinden koşturan ama siyah-beyazlı takımda yoluna devam eden Dorukhan Toköz'ün maaşına zam yapılacak. Beşiktaş'ta yıllık 350 bin Euro ile en az kazanan isimlerden olan 23 yaşındaki milli futbolcunun maaşı revize edilecek.


Başarılı oyuncunun yeni sözleşmeyle birlikte maaşı 1 milyon Euro olacak. İtalya ve Fransa'dan gelen tekliflere rağmen kulübe zorluk çıkarmayan ve 1 yıl daha takımda kalarak şampiyon olmak istediğini ifade eden Dorukhan'ın tutumu, yönetim ve teknik heyeti oldukça memnun etmiş durumda.


Başkan Fikret Orman da başarılı ismin, yapılacak zammı çoktan hak ettiğini belirtti.

Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Millilerin rakibi Andorra, 19 yılda 2 kez galip gelebildi
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri'den Bakan Soylu'ya: İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur Bafetimbi Gomis: Fenerbahçe'yi seviyorum ve büyük saygı duyuyorum Ümit Milli Takımımız, İngiltere'ye 3-2 yenildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 12:03:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz hamlesi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]