Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması - Son Dakika Spor

Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, kadrosuna katacağı iddia edilen Sivasspor'un başarılı oyuncuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, kadrosuna katacağı iddia edilen Sivasspor'un başarılı oyuncuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.


Beşiktaş, Sivasspor'dan transfer edeceği iddia edilen 2 oyuncuyla ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transfer gündemlerinde olmadığını duyurdu. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Basında yer alan Demir Grup Sivasspor futbolcuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın kulübümüze transferiyle ilgili haberler spekülatif olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iki futbolcunun transferi hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır." - İSTANBUL

Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:35 Kaynak: İHA
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