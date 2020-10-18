Beşiktaş'tan Ersin Tatar için tebrik mesajı - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de yapılan seçimlerin ardından cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanı seçilen sayın Ersin Tatar'ı tebrik eder, yeni dönemin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.
- Kaynak: AA
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