Beşiktaş'tan erteleme açıklaması: "Felaket yaşıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'tan erteleme açıklaması: 'Felaket yaşıyoruz' - Son Dakika Spor

Beşiktaş'tan erteleme açıklaması: "Felaket yaşıyoruz"

6 saat önce

AA muhabirine açıklamada bulunan Dalgakıran, "Şu anda bütün dünya teyakkuz halinde.

Beşiktaş'tan erteleme açıklaması:

AA muhabirine açıklamada bulunan Dalgakıran, "Şu anda bütün dünya teyakkuz halinde. Asrın en büyük felaketini yaşıyoruz. İnsan sağlığı da her şeyden önemli. Doğru olan yapıldı. Mağazalar kapanmış halde. Futbol, oyuncuların birbiriyle teması olan bir spor. Alınan karar, olması gerekendi. Bu sadece Türkiye'de olan bir durum değil. Tüm Avrupa'da ligler ertelendi." diye konuştu.


Yaşanan durumdan kulüplerin ekonomik anlamda da etkileneceğini ve ilgili kurumların konuyu gündeme alacağına inandığını belirten Dalgakıran, "Bu süreçte kulüpler gelirlerinden mahrum kalıyor, her yer zarara giriyor. Liglerin ne zaman yeniden başlayacağı belli değil. Sadece Türkiye Futbol Federasyonu değil UEFA da bu konuda gerekli önlemleri alacaktır. Bir takım yeni düzenlemeler gelecektir. Olması gerekenleri kulüplerle görüş alışverişi yaparak değerlendireceklerdir." ifadelerini kullandı.


Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:02 

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