Beşiktaş'tan Erzurum'daki Öğrencilere 800 Forma

Beşiktaş'tan Erzurum'daki öğrencilere 800 formaERZURUM - Beşiktaş Kulübü tarafından gönderilen 800 adet forma, Erzurum'da Yakutiye Tatbikat Okulundaki öğrencilere dağıtıldı.

Beşiktaş'tan Erzurum'daki öğrencilere 800 forma



ERZURUM - Beşiktaş Kulübü tarafından gönderilen 800 adet forma, Erzurum'da Yakutiye Tatbikat Okulundaki öğrencilere dağıtıldı.

Yakutiye Tatbikat Okulunda okuyan öğrencilere formaların dağıtılması için program düzenlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, kamu kurum ve kuruluş amirleri, Beşiktaş Taraftarlar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz ile öğrencilerin katıldığı programda, 800 adet forma dağıtıldı.

Beşiktaş Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın 'Edirne'den Kars'a kadar, Tekirdağ'dan Hakkari'ye kadar' bir projesi vardı. Bu proje bütün çocuklarımızı bütün gençlerimize Beşiktaş sevgisinin ve Beşiktaş aşkını aşılamak adına bölgelere gidip bu çocukların gönlünün okşamak ve onların ümitlerinin yeşertmek adına başlattığımız bu projenin bu ayağını Erzurum'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş'te, "Erzurum'da çocukları sevindirmek, motivasyonlarını artırmak ve morallerini yükseltmek amacıyla böyle bir girişimde bulunan Beşiktaş Kulübüne teşekkür ederim. Kendim Fenerbahçeliyim. Bugün de tesadüfen günün manasına isabetli siyah beyaz giyinmişim. Bütün kulüplerimizi seviyoruz. Erzurum'da diğer takımların yanı sıra hepimiz aynı zamanda B.B. Erzurumsporluyuz" dedi.

Törenin ardından formalarını giyen çocuklar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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