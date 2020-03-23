Beşiktaş'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

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Beşiktaş'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:25 Kaynak: İHA
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