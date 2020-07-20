Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'Geçmiş olsun' sertifikası! - Son Dakika

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'Geçmiş olsun' sertifikası!
Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 mağlup eden Beşiktaş, karşılaşmanın ardından ezeli rakibine 'Geçmiş olsun' sertifikasıyla gönderme yaptı.
Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 mağlup eden Beşiktaş, karşılaşmanın ardından ezeli rakibine 'Geçmiş olsun' sertifikasıyla gönderme yaptı.
Süper Lig'in 33. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk eden ve rakibini her yıl 19 Temmuz'da kutlanan Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde 2-0 mağlup eden Beşiktaş, maçın ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye ince bir göndermede bulundu. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş forması giydiği dönemde Fenerbahçe'ye son dakikada attığı frikik golünü paylaşan Beşiktaş, videoda "Derbi gecesinde kederli arkadaşlarınızı teselli etmek için dev hizmet. Geçmiş olsun belgesi. Haydi centilmen Beşiktaş taraftarı, sen de geçmiş olsun de" ifadelerini kullandı ve Fenerbahçe için hazırlanan 'Geçmiş olsun' sertifikasını yayınladı. Sertifikada "Geçmiş olsun Sarı Kanarya. Sağlıklı günlerinize bir an önce kavuşmanızı dileyen Beşiktaş Sevdalısı dostlarınız 'Bırakmam Seni' kampanyamıza sizin adınıza destek oldular. Büyük Beşiktaş Ailesi olarak biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir ömür dileriz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 01:01 Kaynak: İHA
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