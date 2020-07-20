Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'Geçmiş olsun' sertifikası! - Son Dakika

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'Geçmiş olsun' sertifikası!

Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 mağlup eden Beşiktaş, karşılaşmanın ardından ezeli rakibine 'Geçmiş olsun' sertifikasıyla gönderme yaptı.

Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 mağlup eden Beşiktaş, karşılaşmanın ardından ezeli rakibine 'Geçmiş olsun' sertifikasıyla gönderme yaptı.

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Süper Lig'in 33. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk eden ve rakibini her yıl 19 Temmuz'da kutlanan Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde 2-0 mağlup eden Beşiktaş, maçın ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye ince bir göndermede bulundu. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş forması giydiği dönemde Fenerbahçe'ye son dakikada attığı frikik golünü paylaşan Beşiktaş, videoda "Derbi gecesinde kederli arkadaşlarınızı teselli etmek için dev hizmet. Geçmiş olsun belgesi. Haydi centilmen Beşiktaş taraftarı, sen de geçmiş olsun de" ifadelerini kullandı ve Fenerbahçe için hazırlanan 'Geçmiş olsun' sertifikasını yayınladı. Sertifikada "Geçmiş olsun Sarı Kanarya. Sağlıklı günlerinize bir an önce kavuşmanızı dileyen Beşiktaş Sevdalısı dostlarınız 'Bırakmam Seni' kampanyamıza sizin adınıza destek oldular. Büyük Beşiktaş Ailesi olarak biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir ömür dileriz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Dünya Fenerbahçeliler Günü, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 01:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'Geçmiş olsun' sertifikası! - Son Dakika
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Son Dakika

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01:01
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
00:57
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
22:55
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