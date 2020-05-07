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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "FenerbahçeSpor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı
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8.05.2020 06:37:25. #1.13#
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