Beşiktaş'tan flaş N'Sakala hamlesi! Görüşme yapıldı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'tan flaş N'Sakala hamlesi! Görüşme yapıldı... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'tan flaş N'Sakala hamlesi! Görüşme yapıldı...

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda gelen başarılı sol kanat oyuncusu Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Fabrice N'Sakala'nın transferi için devreye giren Beşiktaş, hem futbolcu hem de kulubü ile birer görüşme yaptı.

Beşiktaş'tan flaş N'Sakala hamlesi! Görüşme yapıldı..., System.String[]

Aytemiz Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda gelen başarılı sol kanat oyuncusu Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Fabrice N'Sakala'nın transferi için devreye giren Beşiktaş, hem futbolcu hem de kulubü ile birer görüşme yaptı.


Siyah beyazlı takımın, sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alan N'Sakala'nın takıma katılmasına sıcak bakıldığı, görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi.


29 yaşındaki Fransız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.


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Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Kongo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:19 
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