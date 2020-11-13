Beşiktaş'tan Formula 1 paylaşımı
13.11.2020 23:02
Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları, İstanbul'da gerçekleşecek olan Formula 1 yarışı öncesinde favori pilotlarını açıkladı.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları, İstanbul'da gerçekleşecek olan Formula 1 yarışı öncesinde favori pilotlarını açıkladı.
İstanbul'da pazar günü gerçekleşecek olan Formula 1 yarışı öncesinde Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları, favori Formula 1 pilotları hakkında kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlılardan paylaşılan görüntülerde Josef de Souza, Utku Yuvakuran, Atiba ve Rachid Ghezzal yarış öncesinde sevdiği ve favori gördüğü pilotlar hakkında görüşlerini belirtti. - İSTANBUL
Son Dakika İtalya'yı sarsan olay! Koronavirüs hastası hastane tuvaletinde can verdi Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti İngiliz şarkıcı Pixie Lott: Messi'nin West Ham'da oynamasını hayal ediyorum CHP yönetimi disipline vermeyi düşünmediği Muharrem İnce'nin partiden ayrılmasını bekliyor Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum Eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar eden pazarcı: Meleklerimi öldürdüm, beni asın Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti