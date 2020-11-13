Beşiktaş'tan Formula 1 paylaşımı

Beşiktaşlı futbolcular, 9 yıl aradan sonra İstanbul'da gerçekleşecek olan Formula 1 yarışı öncesinde favori pilotlarını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Formula 1 yarışı öncesinde futbolcularının favori pilotlarını açıkladığı bir görüntü yayınladı. Kulüp televizyonuna açıklamalar yapan siyah-beyazlı futbolcular Josef de Souza, Utku Yuvakuran, Atiba ve Rachid Ghezzal, İstanbul'da gerçekleşecek olan yarışla ilgili açıklamalarda bulundu.