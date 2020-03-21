Beşiktaş'tan futbolculara 5 günlük özel program! - Son Dakika
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Beşiktaş'tan futbolculara 5 günlük özel program!

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ta kondisyoner Stefano Marrone, koronavirüs tedbirleri kapsamında izin verilen ve evlerinde kalmaları istenen futbolculara tek tek özel çalışma programı verdiklerini söyledi.

Beşiktaş'tan futbolculara 5 günlük özel program!, System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş'ta kondisyoner Stefano Marrone, koronavirüs tedbirleri kapsamında izin verilen ve evlerinde kalmaları istenen futbolculara tek tek özel çalışma programı verdiklerini söyledi. Oyuncuların fizik ve kondisyon seviyelerini korumaları için evlerinde de antrenman yapmaları gerektiğini vurgulayan Marrone, "Futbolcularımıza, fiziksel kapasitelerine göre 5 günlük idman programı hazırlayıp verdik. Hepsinden bu programa harfiyen uymalarını istiyoruz. Evlerinde kaldıkları süre içinde sürekli irtibat halinde olacağız. İzin dönüşünde de fiziksel testlere sokup kontrol edeceğiz" diye konuştu. İtalyan kondisyoner, koronavirüs nedeniyle futbolcuların izin sürelerinin uzaması halinde yeni çalışma programı hazırlayıp kendilerine ileteceğini sözlerine ekledi.


SERGEN YALÇIN: "FORMLARINI KORUMALILAR"


Beşiktaş Kulübü personeli, yönetim kurulu, futbolcuları ve teknik ekibiyle birlikte liglere verilen ara nedeniyle çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun liglerin ertelenmesini açıklamasının ardından futbolculara sabah ve akşam olmak üzere 2 çalışma programı verdiklerini ve oyuncuları zinde tutmak için seferber olduklarını söyledi. "UEFA ve TFF'nin mutlaka bir planı vardır. Yaşam devam ediyor. Bu nedenle futbolcularım sağlıkları kadar performanslarını da korumalılar" diyen Sergen Yalçın ayrıca siyah beyazlı kulüp ile birlikte tüm takımların zor durumda olduğuna dikkat çekerek şu açıklamaları yaptı:


'BİZLER DE ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ'


"Dünya futbolunda maddi olarak zarar milyar Euro'larmış. Para kazanılır ama sağlığı geri getiremezsiniz. Bizim için önce insan sağlığı. Hiçbir şey insan sağlığından önemli değildir. Türkiye'de bu konuda kulüpler, teknik direktörler, futbolcular her türlü fedakarlığı yapmak için fikir üretmeli. Her şey para değil. Şu anda tek düşüncemiz hastanelerimiz. Devlet gereken hassasiyeti gösteriyor. Bizlerde vatandaş olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edelim. İnsanlık tehlike altında."


Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:47 

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