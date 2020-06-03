Beşiktaş'tan Galatasaray'a yanıt - Son Dakika

Beşiktaş'tan Galatasaray'a yanıt

"Bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir" - Beşiktaş Kulübü, 1986-1987 sezonunun kendi adına tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvurunun ardından, Galatasaray Kulübü'nün yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a yanıt, System.String[]

"Bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir"

- Beşiktaş Kulübü, 1986-1987 sezonunun kendi adına tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvurunun ardından, Galatasaray Kulübü'nün yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yapmış olduğu açıklamaları 'Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir" denildi.

Beşiktaş Kulübü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sayın Mesut Bakkal'ın yaşam öyküsünü anlattığı kitabındaki itirafları doğrultusunda, 1986-87 sezonu şampiyonluğunun Kulübümüz adına yeniden tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğumuz müracaat ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü'nün 1 Haziran 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya cevabımızdır.

Öncelikle söylemek isteriz ki Galatasaray Spor Kulübü'nün bu açıklamasının muhatabı nasıl ki Sayın Mesut Bakkal ise bu hususta Kulübümüzün muhatabı da ilgili kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu'dur.

Onursal Başkanımız Sayın Süleyman Seba'nın söylediği 'Şerefli ikinciliklerimiz ile gurur duyuyoruz' ifadesinin ne için söylendiği tüm kamuoyu tarafından yıllardır çok iyi bilinmektedir.

Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yapmış olduğu açıklamaları 'Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir.

Kulübümüz tarafından kazanılmış olan şampiyonlukların ve kupaların 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazanıldığı tüm spor camiasında çok iyi bilinmektedir. Bundan sonra da böyle olacaktır."


Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Spor Kulübü, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 07:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Galatasaray'a yanıt - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0 Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi Belediye Başkan Yardımcısı basın toplantısında bacak kaslarını gösterdi Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı         
00:28
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0 Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0         
00:17
Beyazıt Öztürk'ten Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum         
00:00
Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı         
23:57
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi         
23:49
Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti         
23:43
İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:25
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor         
23:08
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor         
22:51
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor         
22:31
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı         
22:25
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor         
22:22
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor         
22:15
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti         
22:09
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı         
22:00
Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var Prof. Dr Mehmet Ceylan'dan korkutan sözler: İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs var         
22:00
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları daha ağır suçlamalarla yargılanacak         
21:57
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi         
21:50
Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor         
21:44
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü         
21:39
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü         
21:23
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık         
21:19
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti         
21:13
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor         
21:01
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı         
20:58
Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstüne Bakan Koca müjdeyi verdi: Düzenleme üzerinde çalışılıyor         
20:48
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı         
20:47
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere         
20:44
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
20:41
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 02:37:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]