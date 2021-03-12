Beşiktaş'tan galibiyet pozu

Başakşehir deplasmanında 3-2 kazanan Beşiktaş, soyunma odasında galibiyeti doyasıya kutladı.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i deplasmanda Larin, Welinton ve Josef de Souza'nın golleriyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş puanını 63'e yükseltirken, Galatasaray ve Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını da 5'e çıkardı. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte sahada büyük sevinç yaşayan ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın bulunduğu locaya giderek 3 puanı hocalarına armağan eden futbolcuların coşkusu soyunma odasında da sürdü. 3 puanını sevincini doyasıya kutlayan Beşiktaşlı futbolcular, galibiyet pozu vermeyi de unutmadı. - İSTANBUL