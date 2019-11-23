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Beşiktaş'tan galibiyet serisi

6 saat önce

Süper Lig'in 12. hafta maçında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaştı.

Beşiktaş'tan galibiyet serisi, System.String[]

Süper Lig'in 12. hafta maçında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadele Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahası içinde Ömer Ali'nin pasında topu alan Milosevic'in şutu ağlarla buluştu fakat VAR'a giden hakem Fırat Aydınus, pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti.

13. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Diaby'nin açtığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in şutuyla ceza sahası içinde topla buluşan Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

57. dakikada orta alanda gelişen Beşiktaş atağında, Diaby'nin savunma arkasına doğru verdiği pasa hareketlenen Burak'ın ceza sahasına girer girmez çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

72. dakikada orta alanda gelişen Beşiktaş atağında, Caner'in verdiği pasla ceza sahası içinde topa sahip olan Burak'ın, savunma oyuncularını geçerek çektiği şut ağlarla buluştu. 0-1

84. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Miya'nın vurduğu şut az farkla yandan dışarı çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx

Konyaspor: Serkan xx, Anicic x, Diagne x (Mücahit Can Akçay dk. 90 ?), Skubic xxx, Ferhat xx (Daci dk. 76 x), Jonsson xx, Jevtovic xx (Amir dk. 73 x), Ömer Ali xx, Milosevic xxx, Miya xxx, Bajic x

Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit Atalay, Ali, Savaş, Volkan, Selim

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Beşiktaş: Karius xx, Vida xx, Ruiz xx, Gökhan xx, Rebocho xx, Atiba xx, Mohamed xx, Adem Ljajic x (Oğuzhan dk. 85 ?), Diaby xxx (N'Koudou dk. 59 x), Caner xxx, Burak xxx (Umut dk. 90 ?)

Yedekler: Utku, Roco, Muhayer, Lens, Necip, Oğuzhan, Boyd, Güven

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Burak (dk. 72) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Ferhat, Jonsson, Daci (Konyaspor), Mohamed (Beşiktaş)

(Mustafa Uslu - Furkan Berk Yaşar - Ramazan Çetin/İHA)

Konyaspor, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
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