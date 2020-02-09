Beşiktaş'tan Gaziantep maçı için 'VAR' tepkisi! - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Gaziantep maçı için 'VAR' tepkisi!

6 saat önce

Süper Lig'de Gaziantep'i 3-0 mağlup eden Beşiktaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'tan Gaziantep maçı için 'VAR' tepkisi!, System.String[]

Süper Lig'de Gaziantep'i 3-0 mağlup eden Beşiktaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.


Siyah-beyazlı kulüp, Gaziantep maçındaki kararlara "VAR" temalı bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.


Beşiktaş'tan 'VAR' paylaşımı!https://t.co/ptVbSmQ5h1


Spor Arena (@sporarena) February 9, 2020

Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:16 
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