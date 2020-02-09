Beşiktaş'tan Gaziantep maçı için 'VAR' tepkisi!

Süper Lig'de Gaziantep'i 3-0 mağlup eden Beşiktaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.



Siyah-beyazlı kulüp, Gaziantep maçındaki kararlara "VAR" temalı bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.





Beşiktaş'tan 'VAR' paylaşımı!https://t.co/ptVbSmQ5h1



— Spor Arena (@sporarena) February 9, 2020