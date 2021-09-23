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Beşiktaş'a Ghezzal ve Wellinton'dan kötü haber - Son Dakika

Beşiktaş'a Ghezzal ve Wellinton'dan kötü haber

23.09.2021 12:20
Beşiktaş'a Ghezzal ve Wellinton'dan kötü haber, System.String[]

Beşiktaş, Ghezzal ve Wellinton'un sol uyluk arka adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Ghezzal ve Wellinton'un sol uyluk arka adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Tedavisine başlandığı belirtilen söz konusu futbolcular, yarın oynanacak olan Altay müsabakasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal ve Wellinton Souza'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor müsabakasında sakatlanan Ghezzal ve aynı müsabakanın ardından sakatlanan Wellinton'un sol uyluk arka adelelerinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı müsabaka sırasında, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Welinton Souza'ya Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Beşiktaş'a Ghezzal ve Wellinton'dan kötü haber

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Rachid Ghezzal, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'a Ghezzal ve Wellinton'dan kötü haber - Son Dakika


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